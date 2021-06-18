В Киеве учительница инклюзивного класса избила ребенка с аутизмом

В Департаменте образования и науки Киева сообщили, что уже проводят проверку.

В Киеве учительница инклюзивного класса избила ребенка с аутизмом
Архівне фото
Фото: infoliepaja.lv

В Киеве в одной из школ учительница инклюзивного класса избила ученика с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Во время мониторинга социальных сетей мной обнаружено видео, из которого усматривается нарушение права ученика одной из столичных школ на достойное отношение и защиту от насилия. Так, на видео зафиксирован факт совершения физического насилия над ребенком с особыми образовательными потребностями учителем инклюзивного класса. Свидетелями этого также стали другие ученики", - написала она в фейсбуке.

Денисова сообщила, что обратилась к главе Шевченковской районной государственной администрации "для обеспечения безотлагательного реагирования на этот позорный факт".

Омбудсмен отметила необходимость защиты детей от всех форм насилия, а также обратила внимание на то, что дети, которые становятся свидетелями преступления, подвергаются психическому травмированию.

"На каждый такой факт должно быть обеспечено своевременное и надлежащее реагирование как со стороны социальных служб, так и правоохранительных органов", - подчеркнула Денисова.

В Департаменте образования и науки Киева сообщили, уже проводят проверку.

"Специалисты Департамента образования и науки вышли на проверку в школу №58 Шевченковского района, в связи с инцидентом в одном из инклюзивных классов. Об этом случае стало известно из видео, которое появилось в сети интернет сегодня ночью. Проверка будет осуществлена максимально тщательно с привлечением правоохранительных органов и службы по делам детей. По окончании проверки, в рамках действующего законодательства, будут приняты соответствующие управленческие решения в отношении участников этого конфликта", - говорится в сообщении.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев также сообщил, что получил информацию об этом случае и ожидает результатов проверки.

"Учитель, который совершает буллинг, унижает ребенка, не менее опасен, чем пьяный за рулем: хотя последствия могут быть заметны не сразу, но они не менее трагические", - отметил он.

Напомним, школьникам с особыми образовательными потребностями время обучения могут продлить на два года.

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