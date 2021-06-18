Киев поборол очереди в детские сады, - Кличко

Киев практически справился с очередью в детские сады благодаря тому, что за последние годы построили или реконструировали 33 садика. Об этом лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Мы можем сказать, что Киев практически поборол очереди в детские сады. И столица продолжает расширять сеть дошкольного образования. Ежегодно мы строим новые и обновляем существующие сады, увеличиваем количество мест в них. Только в прошлом году в столице построили или полностью реконструировали четыре детсада. А за последние несколько лет - 33», - сообщил Кличко.

Он отметил, что внедренная в 2017 году электронная система записи детей в детские сады эффективно работает.