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2021-06-18
В киевском метро произошел пожар, огонь тушили шваброй
Горело высоко под потолком.
В Киевском метрополитене в пятницу, 18 июня, произошло возгорание на переходе между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Горело высоко под потолком, и для тушения пришлось использовать обычную деревянную швабру с мокрой тряпкой.
Видео было опубликовано в сообществе "Киев Оперативный".
Напомним, что обеспечение пожарной безопасности в метро возлагается на руководителей метрополитенов, соответствующих служб и структурных подразделений. Они обязаны организовывать обучение работников метрополитенов правилам пожарной безопасности и проводить служебное расследование случаев пожаров.