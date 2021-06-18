В киевском метро произошел пожар, огонь тушили шваброй

Горело высоко под потолком.

В Киевском метрополитене в пятницу, 18 июня, произошло возгорание на переходе между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Горело высоко под потолком, и для тушения пришлось использовать обычную деревянную швабру с мокрой тряпкой.

Видео было опубликовано в сообществе "Киев Оперативный".

Напомним, что обеспечение пожарной безопасности в метро возлагается на руководителей метрополитенов, соответствующих служб и структурных подразделений. Они обязаны организовывать обучение работников метрополитенов правилам пожарной безопасности и проводить служебное расследование случаев пожаров.

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