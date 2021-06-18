Кличко попросил водить детей в садики, потому что могут отчислить

Мэр Киева Виталий Кличко попросил родителей водить детей в садики, иначе их могут отчислить.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 18 июня.

"По статистике примерно 47% детей не посещают садики ежедневно. Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, которые устроили детей в коммунальные сады, но не водят их туда. Если раньше эти места сохранялись за детьми, которые не ходят в садик, а другие дети стояли в очереди, то теперь, согласно постановлению правительства, ребенок может быть отчислен из детского сада, если не посещает его в течение двух месяцев подряд без уважительных причин", - сказал мэр Киева .

Напомним, что отчисление воспитанников государственного (коммунального) учреждения дошкольного образования может осуществляться по заявлению родителей, по состоянию здоровья, по достижении полных семи лет, после перевода в другой садик, а также в случае непосещения ребенком заведения дошкольного образования в течение двух месяцев подряд в течение учебного года без уважительных причин.

В Украине с марта 2020 года действует карантин из-за коронавируса.