СБУ разоблачила факт экоцида в Винницкой области

Служба безопасности Украины предотвратила экологическую катастрофу в Винницкой области.

Как информирует пресс-центр СБУ , руководство одного из местных предприятий ежемесячно "закапывало" почти 500 тонн токсичных отходов неподалеку от населенных пунктов.

По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из роSSийских компаний относительно очистки технического глицерина и вывоза готовой продукции в РФ .

Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Однако дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали так они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу.

По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Экоцид".

Ранее сообщалось, что вблизи города Бучи Киевской области неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неустановленной химическим веществом в реку Кизка. Свалку канистр на границе сел Блиставица и Лубянка нашли местные жители в марте этого года.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины - загрязнение окружающей среды химическими веществами.

Силами активистов русло расчистили, а канистры отправили на экспертизу.