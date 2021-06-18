СБУ разоблачила факт экоцида в Винницкой области
Ежемесячно дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов неподалеку от населенных пунктов.
Служба безопасности Украины предотвратила экологическую катастрофу в Винницкой области.
Как информирует пресс-центр СБУ, руководство одного из местных предприятий ежемесячно "закапывало" почти 500 тонн токсичных отходов неподалеку от населенных пунктов.
По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из роSSийских компаний относительно очистки технического глицерина и вывоза готовой продукции в РФ.
Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Однако дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали так они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу.
По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы.
По данному факту начато уголовное производство по статье "Экоцид".
Ранее сообщалось, что вблизи города Бучи Киевской области неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неустановленной химическим веществом в реку Кизка. Свалку канистр на границе сел Блиставица и Лубянка нашли местные жители в марте этого года.
Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины - загрязнение окружающей среды химическими веществами.
Силами активистов русло расчистили, а канистры отправили на экспертизу.