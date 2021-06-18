В Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денег

Мужчина уехал из дома и не вернулся.

Фото: ch.npu.gov.ua

В городе Тальное Черкасской области в четверг, 17 июня, нашли убитым 54-летнего местного жителя, который занимался обменом валюты. Его тело находилось в багажнике автомобиля ВАЗ-2107.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Машина с телом находилась на перекрестке улиц Шевченко и Черновола на окраине города.

Полиция предварительно установила, что мужчина накануне уехал из дома и не вернулся. Неустановленные злоумышленники убили его, нанеся несколько ударов по голове.

При мужчине была значительная сумма наличных.

В полиции рассматривают различные версии, в том числе и убийство на почве его деятельности. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.