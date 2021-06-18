В Киеве начали записывать на вакцинацию через семейных врачей

Прививки будут делать в Центрах первичной медико-санитарной помощи.

Киевская мэрия решила начать массовую вакцинацию от коронавируса в пунктах прививок на базе Центров первичной медико-санитарной помощи. Записаться в них можно будет через семейных врачей.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Появилась еще одна дополнительная опция: горожан, зарегистрированных в «Дії» и внесенных в листы ожидания учреждений здравоохранения, будут прививать в прививочных пунктах, открытых на базе Центров первичной медико-санитарной помощи. Для удобства горожан медики звонят и приглашают на вакцинацию в конкретное время и в конкретное заведение согласно очередности листа ожидания. Чтобы попасть в лист ожидания, необходимо позвонить своему семейному врачу и сообщить о желании вакцинироваться", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

До сих пор в столице был только один центр вакцинации для лиц до 65 лет (не из приоритетных групп) на базе Международного выставочного центра, он работает только два дня в неделю.

Параллельно продолжается прививочная кампания для определенных дорожной картой Минздрава Украины целевых групп, в частности педагогов.

"Сейчас вакцинируют педагогов. Их привито уже 36 630 человек. Также продолжаются прививки медицинских, социальных работников, участников ООС и тому подобное. Недавно началась вакцинация работников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления. И, конечно, продолжается вакцинация киевлян в возрасте 65 лет и старше", - сказал Поворозник.