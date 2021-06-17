Анджелина Джоли возобновила отношения с первым мужем

Анджелина Джоли после громкого развода с Бредом Питом возобновила общение со своим первым мужем Джонни Ли Миллером. Пару уже несколько раз за последние месяцы видели вместе, и поклонники начали поговаривать о возобновлении их отношений.

Недавно папарацци подловили Анджелину Джоли у особняка актера-британца в Нью-Йорке. Голливудская актриса в стильном бежевом тренче и с бутылкой дорогого вина быстро зашла в дом, а вышла оттуда только через несколько часов. При этом ее не сопровождали телохранители.

Накануне Джоли приезжала к Миллеру вместе со своим 17-летним сыном Паксом. Как известно, Анджелина пребывает в Нью-Йорке вместе со своими детьми. Недавно она проиграла в суде Брэду Питту, который после длительной судебной тяжбы получил совместную опеку над их общими чадами. У пары Джоли-Питт трое совместных детей - Шайло, Нокс и Вивьен. Всего пара во время совместной жизни воспитывала шестерых детей, трое из которых - приемные. Прожив вместе 10 счастливых лет, в 2016 году Джоли и Питт развелись.

Джонни Ли Миллер был первым мужем Анджелины Джоли. Пара познакомилась на съемках фильма "Хакеры" в 1995-м году, когда Анджелине было 20 лет, а Джонни - 23. Спустя два года они узаконили свои отношения, но уже через год развелись. Тогда они оба не готовы были к семейной жизни и решили заниматься карьерой. Спустя более 25 лет пара возобновила общение, и возможно, у них получится вновь быть вместе.

Пока Джоли рожала и усыновляла детей, Джонни Ли Миллер женился на актрисе Мишель Хикс, с которой у него в 2008 году родился сын. Примечательно, что у нынешней и бывшей супруг актера дни рождения в один день – 4 июня.

Ранее сообщалось, как Анджелина Джоли отметила свое 46-летие вместе со всеми своими детьми.