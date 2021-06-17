Во Франковске восемь подростков отравились угарным газом в общежитии колледжа

Трое из них - в реанимации в тяжелом состоянии.

В общежитии Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса восемь детей отравились угарным газом, их госпитализировали.

Об этом сообщило местное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, инцидент произошел в ночь на четверг, в общежитии на улице Коновальца, 142. Из-за резкого запаха неизвестного вещества персонал вывел из общежития всех детей и разместил их на первом этаже в помещениях колледжа.

В больницу из общежития попали восемь детей: трое из них (2005 и 2004 года рождения) в реанимации в тяжелом состоянии, а еще пятеро (также 2005 и 2004 годов рождения) - в неврологическое отделение в состоянии средней тяжести. Всех госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом".

Фото: ГСЧС

На месте происшествия работали спасатели с полицейскими, однако источник происхождения угарного газа они не установили. В конце концов после 3:00 запах исчез, и студентов, которые не пострадали, вернули в их комнаты.

Полиция проводит следственные действия.

Напомним, в феврале на Львовщине из-за отравления угарным газом погибли три человека.