Житель Херсонщины ранил из ружья двух мужчин, которые выпивали в парке, и случайно застрелился

В Олешках, на Херсонщині, 66-летний мужчина ранил из охотничьего ружья двух местных жителей и умер от случайного выстрела.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сегодня после полуночи в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что в одном из местных скверов с огнестрельными ранениями находятся трое мужчин, один из которых - мертв.

Правоохранители установили, что ранения получили двое 32-летних местных жителей, а погибший - также житель города Олешки.

Раненые рассказали, что вдвоем сидели на лавочке, распивали спиртное и общались. В это время к ним с обрезом охотничьего ружья подошел старший по возрасту человек и выстрелил, в результате чего они получили дробовые ранения ног.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

"После чего «стрелок», держа оружие в руке за ствол, нанес им удар одному из раненых. В результате произошел случайный выстрел и огнестрельное ранение получил сам стреляющий в область верхней трети правого бедра. В результате нападавший скончался на месте от острой кровопотери", - рассказали в полиции.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

С места происшествия изъяли обрез от ружья и другие вещи, которые направлены на экспертизу. Также был проведен обыск в доме погибшего. У него обнаружили патроны к охотничьему оружию, идентичные боеприпасам, использованным при стрельбе.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможных свидетелей происшествия. Открытое уголовное производство.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official