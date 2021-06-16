Кабмин снял ограничения на количество посетителей для кинозалов, театров и церквей

Остается в силе только требование носить маски.

Кабмин снял ограничения на количество посетителей для кинозалов, театров и церквей
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на заседании 16 июня смягчил карантинные ограничения, разрешив проводить массовые мероприятия без ограничения дистанции между присутствующими.

Об этом сообщил министр культуры и информации Александр Ткаченко.

"Теперь проведения массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т.п.) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы. Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации - указанные выше ограничения не применяются", - рассказал министр.

Напомним, что Кабинет министров на этом же заседании продлил действие карантина до 31 августа.

В Национальной академии наук Украины опасаются, что в Украину до конца лета перейдет вспышка ковида из РоSSии, вызванная Дельта-штаммом коронавируса.

О штамме коронавируса Дельта известно, что он в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа (впервые найден в Великобритании), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.

В РФ доля распространения этого штамма коронавируса оценивается в четверть от всей заболеваемости, отмечают в НАНУ.

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