Кабмин снял ограничения на количество посетителей для кинозалов, театров и церквей

Кабинет министров на заседании 16 июня смягчил карантинные ограничения, разрешив проводить массовые мероприятия без ограничения дистанции между присутствующими.

Об этом сообщил министр культуры и информации Александр Ткаченко.

"Теперь проведения массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т.п.) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы. Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации - указанные выше ограничения не применяются", - рассказал министр.

Напомним, что Кабинет министров на этом же заседании продлил действие карантина до 31 августа.

В Национальной академии наук Украины опасаются, что в Украину до конца лета перейдет вспышка ковида из РоSSии, вызванная Дельта-штаммом коронавируса.

О штамме коронавируса Дельта известно, что он в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа (впервые найден в Великобритании), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.