В Киеве разоблачили майора полиции, который требовал деньги за "крышевание" салона красоты

Его задержали во время получения $3 тыс. от владелицы бизнеса.

?В Киеве разоблачили майора полиции, который требовал деньги за "крышевание" салона красоты
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве майора полиции, который обещал закрыть уголовное производство и "крышевать" городской салон красоты.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал у владелицы салона красоты 3 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства и за "крышевание" ее предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали фигуранта в Дарницком районе рядом с салоном красоты при получении всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Следствие продолжается, устанавливаются другие служебные и должностные лица, причастные к преступлению.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в январе в Киеве СБУ задержала полицейского на взятке в $10 тысяч за закрытие уголовного производства.

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