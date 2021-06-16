В Киеве разоблачили майора полиции, который требовал деньги за "крышевание" салона красоты
Его задержали во время получения $3 тыс. от владелицы бизнеса.
Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве майора полиции, который обещал закрыть уголовное производство и "крышевать" городской салон красоты.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал у владелицы салона красоты 3 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства и за "крышевание" ее предпринимательской деятельности.
Правоохранители задержали фигуранта в Дарницком районе рядом с салоном красоты при получении всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Следствие продолжается, устанавливаются другие служебные и должностные лица, причастные к преступлению.
Напомним, в январе в Киеве СБУ задержала полицейского на взятке в $10 тысяч за закрытие уголовного производства.