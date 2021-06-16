Фильм Сергея Лозницы о похоронах Сталина попал в список лучших фильмов года по версии The Guardian

В перечень попали 29 фильмов, которые вышли в период с 2019 года по первое полугодие 2021-го.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы о похоронах советского диктатора Иосифа Сталина попал в число лучших лент года по версии The Guardian.

Список из 29 фильмов обнародован на сайте издания. Все кинофильмы вышли в период с 2019 года по первое полугодие 2021-го.

В перечне, в частности, ленты Хлои Чжао "Земля кочевников", "Лига справедливости" Зака Снайдера, "Белый тигр" Рамина Бахрани, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Куда ты идешь, Аидо?" Ясмилы Жбанич, "Аферистка" Джонатана Блэйксона.

Премьера фильма "Государственные похороны" состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года. Ленту показали также на фестивале в Торонто и на "Артдокфест".

Лозница смонтировал двухчасовой фильм из 35 часов архивных материалов, хранящихся в Красногорском архиве кинофотодокументов.