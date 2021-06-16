В Индии для посетителей открыли все исторические памятники и музеи

Волна коронавируса в стране пошла на спад.

В Индии для посетителей открыли все исторические памятники и музеи
Тадж-Махал
Фото: wikipedia.org

Власти Индии решили со среды, 16 июня, открыть Тадж-Махал и другие исторические памятники и музеи, которые были закрыты в связи с ограничениями из-за распространения COVID-19.

Об этом со ссылкой на Hindustan Times сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня министерство культуры позволило Археологической службе Индии открыть все памятники с 16 июня 2021 года", - цитирует газета министра культуры и туризма страны Прахлада Сингха Пателя.

Отмечается, что посетители памятников должны будут соблюдать меры против COVID-19.

В Тадж-Махал будут пускать не более 650 человек в день, у входа в мавзолей будут проверять температуру и наличие масок.

Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 29,6 млн случаев коронавируса, более 379,6 тыс. человек умерли. В Индии за последние сутки обнаружили 62,2 тыс. новых случаев заражения, тогда как в апреле и мае в этой стране регистрировали около 400 тыс. новых случаев каждый день.

Напомним, украинские ученые считают, что новая волна коронавируса в Украине может прийти раньше осени из-за значительного распространения так называемого индийского штамма COVID-19 в РоSSии.

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