За сутки в Украине сделали 62,5 тыс. прививок от ковида

Вторую дозу получили 27 129 человек.

За сутки в Украине сделали 62,5 тыс. прививок от ковида
Фото: Макс Требухов

За прошедшие сутки в Украине 62 591 человек были привиты против COVID-19. Одну дозу получили 35 462 человека, полностью иммунизированы, то есть получили вторую дозу вакцины, 27 129 человек.

По информации пресс-службы Минздрава, в течение суток работали 515 мобильных бригад и 908 пунктов вакцинации.

По состоянию на 15 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты 1 543 265 человек, из них получили одну дозу - 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 287 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 1 831 147 прививок.

Напомним, по данным соцопроса, по сравнению с мартом этого года процент украинцев,которые не намерены вакцинироваться от коронавируса, упал с 51,5% до 43%. В то же время с 12 до 19 процентов выросла доля тех, кто уже получил прививку или намеревается сделать это в ближайшем будущем.

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