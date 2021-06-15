В психоневрологическом интернате под Киевом подпольно продавали вакцину от коронавируса

Должностным лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

В одном из психоневрологических интернатов Киевской области подпольно продавали вакцину от коронавируса.

По информации пресс-службы Национальной полиции, полицейские провели шесть обысков в психоневрологическом интернате и в административных помещениях территориальной общины в Бучанском районе.

Следствие установило, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцины против коронавирусной болезни, выделенные для пациентов учреждения в рамках президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения.

"В рамках механизма COVAX ряд государственных учреждений получил вакцину для прививки незащищенных слоев населения. Однако должностные лица интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, не подпадающим под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации", - говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин.

По данному факту возбуждены уголовные производства ч. 3 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Должностным лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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