Доля "антивакцинаторов" среди украинцев с марта упала на 8,5%, - Центр Разумкова

10% намерены сделать прививки только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям.

По сравнению с мартом этого года, процент украинцев, которые не намерены вакцинироваться от коронавируса, упал с 51,5% до 43%. В то же время с 12 до 19 процентов выросла доля тех, кто уже получил прививку или намеревается сделать это в ближайшем будущем, говорится в итогах соцопроса Центра Разумкова.

С 16% до 19% возросла доля тех, кто хочет вакцинироваться, но позже. 10%, как и марте, намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

"Чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет)", - говорится в опросе.

Среди тех, кто хочет вакцинироваться, 59% готовы делать прививку только при условии, что она будет бесплатной (это больше, чем в марте, на 7%), 23% из них готовы платить за нее, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно.

Среди аргументов "антивакцинаторы" высказывали мнение, что вакцины, которые используют в Украине, якобы недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех, кто не намерен делать прививки).

Хотя по сравнению с мартом доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилась (тогда она составляла 45% тех, кто отказывался от прививки), 30% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Исследование проводилось при финансовой поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

Напомним, в январе больше половины участников опроса группы "Рейтинг" не хотели вакцинироваться от коронавирусной болезни, даже бесплатно.

А согласно февральского опроса Research & Branding Group, украинцы больше всего доверяют вакцине Pfizer.

По состоянию на 15 июня вакцинированы 1 768 556 украинцев.