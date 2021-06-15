Национальная полиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесмена.

Об этом сообщается на сайтах полиции и Офиса генерального прокурора.

Предприниматель имеет бизнес в Украине и несколько раз в год приезжает сюда, чтобы проверить, как идут дела.

В декабре 2020 года полицейским стало известно, что ему грозит убийство на территории Украины. Он собирался развестись с женой и лишить ее финансов, поэтому она вместе со своим братом будто бы решила похитить его, заставить подписать документы о передаче собственности на имущество общей стоимостью 6 млн евро, а потом убить.

Организатором преступления должен был стать гражданин Украины, проживающий за границей. Ему была обещана квартира в Москве стоимостью 2 млн долларов.

Именно он подыскивал исполнителей для похищения бизнесмена.

На этом этапе началась полицейская спецоперация. 7 июня полиция инсценировала похищение мужчины, информация об этом была "слита" в социальные сети, откуда разошлась в СМИ . Сообщалось, что похищен владелец Delta Sport Group (спортивная экипировка) Милован Роганович.

11 июня в Закарпатской области задержали организатора после того, как он заплатил 10 тысяч долларов за выполнение первой части плана.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 (законченное покушение на организацию похищения человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на организацию умышленного убийства).

12 июня подозреваемого арестовали.

Готовится запрос в Сербию для привлечения к уголовной ответственности других заказчиков преступления.