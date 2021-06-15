За сутки в Украине зафиксировали 1014 новых случаев ковида, прививки получили 50 057 человек

77 пациентов умерли, выздоровели - 5 511 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 1014 новых случаев ковида, прививки получили 50 057 человек
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1 014 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - 43 ребенка и 51 медработник.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализированы за сутки - 401 человек. 77 пациентов умерли. Выздоровели - 5 511 человек.

За сутки протестированы: методом ПЦР - 32 313 человек, методом ИФА - 10 428 человек, экспресс-тестами - 11 991 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 224 992 человека, выздоровели - 2 136 176. От осложнений умерли 51 769 человек. Всего было проведено 10 548 499 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Также за минувшие сутки были вакцинированы 50 057 человек. Одну дозу получили 28 100 человек, а полностью иммунизированы - 21 957.

В течение суток работали 448 мобильных бригад и 755 пунктов вакцинации. По состоянию на 15 июня 2021 года в список ожидания вакцинации записались 692 404 человека.

С начала вакцинальной кампании были привиты 1 768 556 человек, из них получили 1 дозу - 1 507 801 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 260 755 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 1 768 556 прививок.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что осенью в Украине возможна новая волна коронавирусной болезни. В то же время он надеется, что ее удастся минимизировать за счет вакцинации. По его словам, летний спад был прогнозируемым. Сейчас эпицентр пандемии переместился в Южное полушарие, но с наступлением осени ситуация может снова измениться.

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