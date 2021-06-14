В Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздников

Записавшимся на эти даты предлагают перенести вакцинацию или отменить запись.

В Киеве отменили вакцинацию граждан в Международном выставочном центре в выходные 19-20 и 26-27 июня в связи с предстоящими праздниками.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на систему Helsi.me.

Киевлянам, которые уже ранее записались в системе и им были назначены даты, предлагают перенести вакцинацию на 17-18 июня или отменить запись.

Напомним, центр вакцинации в столичном МВЦ открыли 29 мая. Прививки делают в выходные дни вакциной CoronaVac.

Позже для сокращения очередей на вакцинацию записанных в "Дії" киевлян разделили на две группы. Получить прививку можно по приглашению по смс и в порядке "живой очереди". Приглашенные должны будут показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Кроме того, медицинский портал для пациентов Helsi.me ввел предварительную запись на вакцинацию в МВЦ, чтобы избежать очередей.