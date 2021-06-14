В Новосибирске взорвалась АЗС

Взрыв был настолько сильным, что зашатались соседние дома.

Фото: Константин Занин / ngs.ru

В городе Новосибирске (РоSSия) взорвалась автозаправочная станция. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе двое пожарных, которые первыми приехали на вызов.

Издание NGS.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что взрыв был настолько сильным, что соседние дома зашатались, а жар от пламени ощущался даже на больших расстояниях.

Фото: ngs.ru

Фото: 54.mchs.gov.ru

Местное управление МЧС РоSSии сообщает, что авария произошла около 18 часов по местному времени.

В результате пожара начали взрываться газовые баллоны и емкости с топливом, находившиеся на территории АЗС.