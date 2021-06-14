В Новосибирске взорвалась АЗС

Взрыв был настолько сильным, что зашатались соседние дома.

Фото: Константин Занин / ngs.ru

В городе Новосибирске (РоSSия) взорвалась автозаправочная станция. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе двое пожарных, которые первыми приехали на вызов.

Издание NGS.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что взрыв был настолько сильным, что соседние дома зашатались, а жар от пламени ощущался даже на больших расстояниях.

Фото: ngs.ru
Фото: 54.mchs.gov.ru

Местное управление МЧС РоSSии сообщает, что авария произошла около 18 часов по местному времени.

В результате пожара начали взрываться газовые баллоны и емкости с топливом, находившиеся на территории АЗС.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ и Центральное следственное бюро полиции Польши разоблачили нарколабораторию
Дженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена АффлекаДженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена Аффлека
В Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатойВ Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатой
Трех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - ДенисоваТрех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - Денисова
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношенияДженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношения
Блок рекламы


Похожие новости
В многоэтажке Черновицкой области взорвалась граната, пострадала жительница квартирыВ многоэтажке Черновицкой области взорвалась граната, пострадала жительница квартиры
Во дворе частного дома в Николаеве взорвалась граната: погиб человекВо дворе частного дома в Николаеве взорвалась граната: погиб человек
В Иране взорвалась цистерна с хлором, более 200 пострадавшихВ Иране взорвалась цистерна с хлором, более 200 пострадавших
Взрыв в Бейруте: на складе взорвалась селитраВзрыв в Бейруте: на складе взорвалась селитра
Возле автомойки в Харькове взорвалась гранатаВозле автомойки в Харькове взорвалась граната
Во дворе жилого дома в Одесской области взорвалась боевая гранатаВо дворе жилого дома в Одесской области взорвалась боевая граната
В Новосибирске крыша кафе обвалилась на 200 посетителейВ Новосибирске крыша кафе обвалилась на 200 посетителей
В киевском общежитии взорвалась граната, двое погибшихВ киевском общежитии взорвалась граната, двое погибших
В подъезде жилого дома во Львовской области взорвалась граната, пострадавших нетВ подъезде жилого дома во Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости