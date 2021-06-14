В центрах вакцинации на выходных от коронавируса привили более 31 тысячи человек

За прошедшие выходные, 12-13 июня, в центрах массовой вакцинации в 16 регионах Украины против COVID-19 привили 31 305 человек.

В субботу вакцинировали 15 924 человека, 15 381 - в воскресенье, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в эти выходные работали 50 центров вакцинации вместо анонсированных 51-го: 13 центров в Днепропетровской области, 8 - во Львовской, 7 - в Одесской, 5 - в Полтавской, 3 - в Херсонской, по 2 - в Киевской, Черновицкой и Хмельницкой, по одному - в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в Киеве .

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6410, в Днепре в 12 центрах - 3145, и во Львове в трех центрах - 2 968.

Напомним, что в центрах массовой вакцинации прививают граждан, записавшихся в список ожидания в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

По данным Минздрава, по состоянию на 14 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.