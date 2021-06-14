На Франковщине врача уличили в продаже фейковых справок об отсутствии COVID-19
Стоимость "справки" составляла 500 гривен.
Служба безопасности Украины заблокировала еще один механизм изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на коронавирус COVID-19, имитировавших бланки сети медицинских лабораторий из списка Министерства здравоохранения.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковщины, работающий врачом в коммунальной больнице. Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках - украинском и английском. Он также "свидетельствовал" их поддельной мокрой печатью.
Нелегальный бизнес мужчина начал в марте этого года, а клиентов подыскивал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость "справки" составляла 500 гривен.
По заключению медэкспертов, действия злоумышленника могли привести к снижению контроля над распространением пандемии.
"Лаборатория, бланки которой подделывал мужчина, внесена в государственный реестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома». Справки, которые он подделывал, в частности, использовались для пересечения государственной границы", - отметили в СБУ.
Во время обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками подделок.
Мужчине сообщено о подозрении в подделке официального документа, сбыте такого документа, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома".
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