На Франковщине врача уличили в продаже фейковых справок об отсутствии COVID-19

Стоимость "справки" составляла 500 гривен.

На Франковщине врача уличили в продаже фейковых справок об отсутствии COVID-19
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заблокировала еще один механизм изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на коронавирус COVID-19, имитировавших бланки сети медицинских лабораторий из списка Министерства здравоохранения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковщины, работающий врачом в коммунальной больнице. Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках - украинском и английском. Он также "свидетельствовал" их поддельной мокрой печатью.

Нелегальный бизнес мужчина начал в марте этого года, а клиентов подыскивал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость "справки" составляла 500 гривен.

Фото: ssu.gov.ua

По заключению медэкспертов, действия злоумышленника могли привести к снижению контроля над распространением пандемии.

"Лаборатория, бланки которой подделывал мужчина, внесена в государственный реестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома». Справки, которые он подделывал, в частности, использовались для пересечения государственной границы", - отметили в СБУ.

Во время обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками подделок.

Мужчине сообщено о подозрении в подделке официального документа, сбыте такого документа, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома".

На Ровенщине владелица турагентства выдавала клиентам фальшивые справки об отсутствии ковида для выезда за границу.

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