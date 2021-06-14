За сутки от ковида вакцинировали более 22 тыс. украинцев

В воскресенье работали 162 мобильные бригады и 205 пунктов вакцинации.

За сутки от ковида вакцинировали более 22 тыс. украинцев
Фото: kyivcity.gov.ua

В воскресенье, 13 июня, в Украине было сделано 22 219 прививок против COVID-19. Одну дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированы - 1 892 человека.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в течение суток работали 162 мобильные бригады и 205 пунктов вакцинации.

По состоянию на 14 июня, в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты 1 479 703 человека, из них 1 479 701 человек получили одну дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы - 238 798 человек. Всего было сделано 1718499 прививок.

Как сообщалось, на выходных 12-13 июня количество центров вакцинации против COVID-19 увеличилось до 51. Они работали в 15 областях Украины и в Киеве.

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