Берлинский филармонический оркестр отметит 140-летний юбилей выступлением в Одессе

Европейский концерт ко дню рождения Берлинского филармонического оркестра - традиция, которая была основана в 1991 году.

Фото: br-klassik.de Берлинский филармонический оркестр

Берлинский филармонический оркестр отметит свой 140-летний юбилей на сцене Одесской национальной оперы.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

"Берлинский филармонический оркестр сам выступил инициатором приезда в Одессу, в город, где в свое время под руководством Петра Столярского зародилась одна из самых известных скрипичных школ мира. По значению этот концерт для Украины смело можно назвать событием века, которое станет ярким акцентом не только в историческом и художественном смысле и привлечет к Украине и, в частности, к Одессе внимание всего мира, но и предоставит особые шансы для развития дипломатических связей и кооперации нового высокого международного уровня", - говорится в сообщении.

Организаторами события с украинской стороны станут ОО "Институт Развития Одессы" в партнерстве с Министерством культуры и информационной политики, Одесским национальным академическим театром оперы и балета и Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования.

Европейский концерт ко дню рождения Берлинского филармонического оркестра - традиция, которая была основана в 1991 году и которой оркестр декларирует свою позицию культурного посла мира ради ценностей художественного и международного объединения.

"Своей музыкальной деятельностью мы хотим подчеркнуть культурные особенности новой реорганизованной Европы", - говорится в заявлении Берлинской филармонии.

В составе оркестра около 100 музыкантов под руководством главного дирижера и художественного руководителя Кирилла Петренко. Оркестр исполнит концертную программу, которая будет транслироваться в живом времени со сцены Одесской национальной оперы не только Первым немецким государственным каналом телевидения, но и международными медиапартнерами на весь мир.

За предыдущие годы Берлинский филармонический оркестр уже посетил с Европейским концертом Великобританию, Испанию , Францию, Грецию, Чехию, Польшу , РоSSию, Италию, Швецию, Турцию, Португалию, Венгрию и Австрию.

Берлинский филармонический оркестр, который считается самым известным и лучшим симфоническим оркестром в мире, основан в 1882 году. Деятельность оркестра финансируется городом Берлин вместе с Deutsche Bank. Коллектив - многократный лауреат премий Грэмми, Граммофон, ЭХО и других музыкальных наград.