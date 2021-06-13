"Золота Дзиґа-2021": лучшим фильмом признана "Атлантида" Валентина Васяновича

"Открытием года" стала Наталья Ворожбит, приз зрительских симпатий - у ленты "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".

"Золота Дзиґа-2021": лучшим фильмом признана "Атлантида" Валентина Васяновича
Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Лучшим фильмом V Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" Украинской киноакадемии стала лента Валентина Васяновича "Атлантида".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Картина "Атлантида / Atlantis", созданная при поддержке Госкино, также признана лучшей в пяти категориях: "Лучшая режиссерская работа", имени Ю. Г. Ильенко (Валентин Васянович), "Лучшая операторская работа" (Валентин Васянович), "Лучший монтаж" (Валентин Васянович), "Лучшая работа художника-постановщика" (Владлен Одуденко), "Лучшие визуальные эффекты" (Алексей Москаленко).

Режиссер Роман Балаян получил почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа.

Лауреатом награды "Открытие года" стала режиссер фильма "Плохие дороги" Наталья Ворожбит, а ее фильм "Плохие дороги / Bad Roads" признан лучшим в четырех номинациях: "Лучший сценарий" (Наталья Ворожбит), "Лучшая мужская роль" (Юрий Кулинич), "Лучшая мужская роль второго плана" (Игорь Колтовский), "Лучшая женская роль второго плана "(Оксана Воронина).

Лучшим документальным фильмом признана лента Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин/The Earth Is Blue As an Orange".

Также премию "Золота Дзиґа" получили:

  • лучший короткометражный игровой фильм (премия им. Ю. А. Минзянова): "Бульмастиф" Анастасии Буковской;
  • лучший короткометражный анимационный фильм "История Украины за 5 минут" режиссера Саши Даниленко;
  • лучшая женская роль: Марина Кошкина (фильм "Забытые")
  • лучшая музыка: Антон Байбаков (фильм "Черкассы")
  • лучшая песня: "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters и София Байбакова к анимационному фильму "Виктор_Робот";
  • лучший игровой сериал: "Поймать Кайдаша";
  • лучший грим: Мария Петровская (фильм "Бесславные крепостные");
  • лучший дизайн костюмов: Галина Отенко, Мария Керо (фильм "Толока")
  • лучший звук Игорь Барб, Борис Петер (фильм "В. Сильвестров»).

Премию зрительских симпатий получил фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".

Впервые на "Золотой Дзиґе" отметили фильм за доступность для людей с нарушением зрения или слуха. Премией за лучший доступный фильм от организации людей с инвалидностью "Fight for Right" наградили фильм "Забытые".

"Золотая Дзиґа" - украинская национальная кинопремия, присуждаемая за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа. Основана в 2017 году Украинской киноакадемией.

В прошлом году приз за лучший фильм получила лента "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

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