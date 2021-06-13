За сутки в Украине - менее тысячи новых случаев коронавируса

Летальных случаев – 33.

За сутки в Украине - менее тысячи новых случаев коронавируса
Фото: facebook/Nataliya Pavliv

За субботу, 12 июня, в Украине зафиксировано 857 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них - 37 детей и 17 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Летальных случаев - 33.

Фото: скриншот

Также за минувшие сутки госпитализированы 684 человека и выздоровели 1 652 человека;

За сутки протестировано методом ПЦР 17 138 человек, методом ИФА - 4 226 человек и экспресс-тестами - 9 893 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 223 558 человек, выписаны - 2 127 337 человек, летальных случаев - 51 679 и проведено ПЦР-тестов - 10 504 548.

Напомним, в пятницу, 11 июня, в Украине было зафиксировано 1 274 новых случаев заболевания COVID-19, от осложнений умерло 69 человек.

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