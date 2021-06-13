Полностью от ковида вакцинировались еще 6 486 украинцев

В субботу, 12 июня, в Украине от коронавируса вакцинировались 34 870 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Одну дозу получили 28 384 человека, полностью иммунизированы – 6 486 человек.

В течение суток работали 257 мобильных бригад и 370 пунктов прививки.

"С начала прививочной кампании привито 1 459 376 человек, из них получили 1 дозу - 1 459 374 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 696 280 прививок", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13 июня в лист ожидания прививки от ковида записались 683 456 человек.