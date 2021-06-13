На киевском озере "Тельбин" обнаружили тело женщины

Полиция устанавливает обстоятельства трагического случая.

В Днепровском районе Киева спасатели достали из озера "Тельбин" тело женщины.

Об этом сообщили местные спасатели.

"13 июня, в 07:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от правоохранителей об обнаружении тела человека на озере "Тельбин" в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв к месту вызова, было установлено, что на расстоянии 6 м от берега на поверхности воды находится тело женского пола.

Бойцы с помощью спасательного снаряжения достали тело 41-летней женщины из воды и передали его правоохранительным органам.

Полиция будет устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

Напомним, с начала июня 2021 года на водоемах Украины уже погибло 23 человека, из них 2 детей.

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