В Китае после масштабного взрыва газа погибли по меньшей мере 12 человек
Пострадало 138 человек.
По меньшей мере 12 человек погибли во время масштабного взрыва газа в центральном Китае в воскресенье, 13 июня.
Об этом пишет edition.cnn.com.
По сообщению местных властей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени в районе Чжанвань города Шиян провинции Хубэй.
Власть спасла из района инцидента 138 человек, из них 37 - с серьезными травмами.
Городская муниципальная служба сначала заявила, что после инцидента в ловушке оказалось "много" людей.
Фото соцсетей с места происшествия показывали спасателей в оранжевых комбинезонах, которые работали среди обломков сплющенных домов.
Причина аварии устанавливается.
Напомним, в РоSSии на северо-западе города Владикавказа взрывом полностью уничтожило трехэтажное здание супермаркета.