По меньшей мере 12 человек погибли во время масштабного взрыва газа в центральном Китае в воскресенье, 13 июня.

Об этом пишет edition.cnn.com.

По сообщению местных властей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени в районе Чжанвань города Шиян провинции Хубэй.

Власть спасла из района инцидента 138 человек, из них 37 - с серьезными травмами.

Городская муниципальная служба сначала заявила, что после инцидента в ловушке оказалось "много" людей.

Фото соцсетей с места происшествия показывали спасателей в оранжевых комбинезонах, которые работали среди обломков сплющенных домов.

Причина аварии устанавливается.

Напомним, в РоSSии на северо-западе города Владикавказа взрывом полностью уничтожило трехэтажное здание супермаркета.