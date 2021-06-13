На Прикарпатье погиб мальчик, который упал в горную реку

Полиция открыла уголовное производство.

В селе Тюдов Косовского района в Ивано-Франковской области вследствие падения в реку Черемош погиб мальчик (предварительно 12 лет), который отдыхал там.

Об этом сообщили местные спасатели.

Информацию об инциденте спасатели получили 12 июня в 20:50.

По словам очевидцев, было установлено, что на реке находилось 3 детей, мальчик соскользнул с камня и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

Работали четыре рабочие группы спасателей, проводился осмотр местности, береговой линии и русла реки. На месте происшествия были установлены средства освещения. Также спасатели проводили обследование водного зеркала русла реки.

В 07:30 13 июня местное население нашло тело ребенка у правого берега Черемоша в селе, на расстоянии ориентировочно 2 км от места происшествия.

"Спасатели ПРВ г. Косова и ГПРВ г. Вижница тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски, подняли на берег реки и передали работникам милиции.

Как сообщили в местной полиции, при осмотре утопленного следов насильственной смерти не обнаружили. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, полиция выяснит все обстоятельства трагедии.

Напомним, в начале июня школьник из Львова погиб во время экскурсии, упав в водопад в Карпатах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ и Центральное следственное бюро полиции Польши разоблачили нарколабораторию
Дженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена АффлекаДженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена Аффлека
В Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатойВ Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатой
Трех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - ДенисоваТрех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - Денисова
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношенияДженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношения
Блок рекламы


Похожие новости
С начала июня на водоемах Украины погибли 23 человекаС начала июня на водоемах Украины погибли 23 человека
На Львовщине задержали священника, который торговал оружием на ВолыниНа Львовщине задержали священника, который торговал оружием на Волыни
В Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатойВ Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатой
В киевской многоэтажке оборвался лифт, погиб мужчинаВ киевской многоэтажке оборвался лифт, погиб мужчина
В Херсонской области 9-летний мальчик ранил из винтовки свою бабушкуВ Херсонской области 9-летний мальчик ранил из винтовки свою бабушку
На Луганщине расследуют смерть 13-летней девушки, которая упала с заброшенного домаНа Луганщине расследуют смерть 13-летней девушки, которая упала с заброшенного дома
Полицейского, который издевался над юношами на Житомирщине, снова уличили в пыткахПолицейского, который издевался над юношами на Житомирщине, снова уличили в пытках
Школьник из Львова погиб во время экскурсии, упав в водопад в КарпатахШкольник из Львова погиб во время экскурсии, упав в водопад в Карпатах
В Черновцах на стройке упал кранВ Черновцах на стройке упал кран
Во Флориде неизвестные обстреляли толпу, есть погибшие и раненыеВо Флориде неизвестные обстреляли толпу, есть погибшие и раненые
Последние новости
Подгружаем последние новости