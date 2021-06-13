На Прикарпатье погиб мальчик, который упал в горную реку

В селе Тюдов Косовского района в Ивано-Франковской области вследствие падения в реку Черемош погиб мальчик (предварительно 12 лет), который отдыхал там.

Об этом сообщили местные спасатели.

Информацию об инциденте спасатели получили 12 июня в 20:50.

По словам очевидцев, было установлено, что на реке находилось 3 детей, мальчик соскользнул с камня и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

Работали четыре рабочие группы спасателей, проводился осмотр местности, береговой линии и русла реки. На месте происшествия были установлены средства освещения. Также спасатели проводили обследование водного зеркала русла реки.

В 07:30 13 июня местное население нашло тело ребенка у правого берега Черемоша в селе, на расстоянии ориентировочно 2 км от места происшествия.

"Спасатели ПРВ г. Косова и ГПРВ г. Вижница тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски, подняли на берег реки и передали работникам милиции.

Как сообщили в местной полиции, при осмотре утопленного следов насильственной смерти не обнаружили. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, полиция выяснит все обстоятельства трагедии.

Напомним, в начале июня школьник из Львова погиб во время экскурсии, упав в водопад в Карпатах.