В Техасе неизвестный открыл стрельбу, ранены 13 человек

Два человека в тяжелом состоянии.

В Техасе неизвестный открыл стрельбу, ранены 13 человек
Фото: texasmonitor.org

В американском городе Остин в штате Техас неизвестный ночью в субботу, 12 июня, открыл стрельбу, ранив 13 человек.

Об этом пишет apnews.com.

Двое из них - в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла в оживленном районе города, где расположено много кафе и ресторанов.

Полицейские не знают пока мотива нападения и не смогли получить детальное описание злоумышленника, однако считают, что это мужчина. Они призвали свидетелей делиться информацией.

По предварительной информации местной полиции, это единичный инцидент, расследование продолжается.

Временный глава Департамента полиции Остина Джозеф Чакон сообщил, что о происшествии сообщили федеральным агентам по антитеррористическим вопросам.

Напомним, в мае неизвестные нападавшие открыли огонь по толпе во время концерта в американском городе Хайалиа (штат Флорида). В результате стрельбы погибли два человека, более 20 были ранены.

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