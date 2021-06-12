В Украине за сутки от ковида полностью вакцинировались 26 382 человека

Одну дозу получили 35 680 украинцев.

В Украине за сутки от ковида полностью вакцинировались 26 382 человека
Фото: kyivcity.gov.ua

В пятницу, 11 июня, в Украине от коронавируса были привиты 62 062 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 35 680 человек, полностью иммунизированы - 26 382 человека.

В течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт вакцинации.

По состоянию на 12 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.

"С начала вакцинальной кампании были привиты 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу - 1430990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 230 420 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 1 661 410 прививок", - говорится в сообщении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ и Центральное следственное бюро полиции Польши разоблачили нарколабораторию
Дженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена АффлекаДженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена Аффлека
В Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатойВ Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатой
Трех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - ДенисоваТрех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - Денисова
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношенияДженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношения
Блок рекламы


Похожие новости
С начала июня на водоемах Украины погибли 23 человекаС начала июня на водоемах Украины погибли 23 человека
Количество смертей от ковида в 2021 году уже превысило показатели 2020-гоКоличество смертей от ковида в 2021 году уже превысило показатели 2020-го
На выходных в Украине будет работать уже 51 центр вакцинации от COVID-19На выходных в Украине будет работать уже 51 центр вакцинации от COVID-19
За сутки в Украине обнаружили 1 785 новых случаев ковида, выздоровели 6 513 человекЗа сутки в Украине обнаружили 1 785 новых случаев ковида, выздоровели 6 513 человек
На следующих выходных в Украине будет работать более 30 центров массовой вакцинацииНа следующих выходных в Украине будет работать более 30 центров массовой вакцинации
В Украине за сутки обнаружили 1 385 новых случаев ковидаВ Украине за сутки обнаружили 1 385 новых случаев ковида
В Харькове в результате взрыва пострадали три человекаВ Харькове в результате взрыва пострадали три человека
За сутки в Украине обнаружили 1 602 новых заражения коронавирусомЗа сутки в Украине обнаружили 1 602 новых заражения коронавирусом
За сутки 24 860 украинцев были вакцинированы против ковидаЗа сутки 24 860 украинцев были вакцинированы против ковида
За сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости