В Украине за сутки от ковида полностью вакцинировались 26 382 человека

В пятницу, 11 июня, в Украине от коронавируса были привиты 62 062 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 35 680 человек, полностью иммунизированы - 26 382 человека.

В течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт вакцинации.

По состоянию на 12 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.

"С начала вакцинальной кампании были привиты 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу - 1430990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 230 420 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 1 661 410 прививок", - говорится в сообщении.