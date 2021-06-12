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2021-06-12
В Украине за сутки от ковида полностью вакцинировались 26 382 человека
Одну дозу получили 35 680 украинцев.
Фото: kyivcity.gov.ua
В пятницу, 11 июня, в Украине от коронавируса были привиты 62 062 человека.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Одну дозу получили 35 680 человек, полностью иммунизированы - 26 382 человека.
В течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт вакцинации.
По состоянию на 12 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.
"С начала вакцинальной кампании были привиты 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу - 1430990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 230 420 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 1 661 410 прививок", - говорится в сообщении.