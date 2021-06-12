Музыкант разошелся с Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.

Фронтмен группы "Океан Эльзы", политик Святослав Вакарчук сообщил о разводе с женой, стилисткой Лялей Фонаревой.

Об этом он написал в соцсети Facebook.

"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и наполненной радостью жизни наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом", - рассказал музыкант.

Вакарчук попросил воздержаться всех от дополнительных вопросов и дискуссий по этому поводу. "Надеюсь на ваше понимание и такт", - добавил музыкант.

Отметим, Вакарчук и Фонарева прожили в гражданском браке 15 лет, поженившись в 2015 году.

Напомним, в июне прошлого года партия "Голос" приняла решение прекратить депутатские полномочия Святослава Вакарчука.