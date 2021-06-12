Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве спецназовцы задержали наркоторговца, у которого изъяли "закладки" и около килограмма амфетамина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева .

"Вчера, 11 июня, во время патрулирования в Шевченковском районе спецназовцы ППОП № 1 заметили мужчину, который при появлении полицейских начал странно себя вести. Во время общения он признался, что делал так называемые закладки с наркотиками. Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского района, у него обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника одного из телеканалов", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в доме фигуранта. В результате изъяли около килограмма амфетамина, 100 таблеток экстази, каннабис, марки ЛСД, весы и пакетики для расфасовки наркотиков для их дальнейшего сбыта через закладки.

По словам задержанного, за сделанную закладку он получал 60 гривен.

Мужчину, 1989 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводят первоочередные следственные действия.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За сбыт наркотиков фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.