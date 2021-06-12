В Днепре до сих пор подтоплены 21 частный дом и 100 подворий

В двух районах Днепра подтопленными остаются 21 частный дом и 100 подворий.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

"11 июня в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) остаются частично подтопленными 21 частный жилой дом и 100 подворий", - говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших нет.

Всего со 2 июня в результате дождей и поднятия уровня воды в русле р. Гнилокиш частично были подтоплены 109 частных жилых домов и 200 подворий.

По состоянию на 07:00 12 июня работы продолжаются. Уровень воды постепенно снижается.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua