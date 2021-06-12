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2021-06-12
В Днепре до сих пор подтоплены 21 частный дом и 100 подворий
Уровень воды постепенно снижается.
В двух районах Днепра подтопленными остаются 21 частный дом и 100 подворий.
Об этом говорится в справке ГСЧС.
"11 июня в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) остаются частично подтопленными 21 частный жилой дом и 100 подворий", - говорится в сообщении.
Фото: dp.dsns.gov.ua
Жертв и пострадавших нет.
Всего со 2 июня в результате дождей и поднятия уровня воды в русле р. Гнилокиш частично были подтоплены 109 частных жилых домов и 200 подворий.
По состоянию на 07:00 12 июня работы продолжаются. Уровень воды постепенно снижается.
Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua