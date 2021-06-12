С начала июня на водоемах Украины погибли 23 человека

Из них - 2 детей.

С начала июня на водоемах Украины погибли 23 человека

С начала июня 2021 года на водоемах Украины уже погибли 23 человека, из них 2 детей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, в Кировоградской области, в г. Александрия, 11 июня в пруду утонул мужчина. К изъятию тела из водоема привлекались спасатели. Обстоятельства гибели гражданина 1985 года рождения устанавливаются.

В то же время в Донецкой области бойцам ГСЧС удалось спасли мужчину, который тонул в местном пруду в пгт. Селидово.

Без жертв обошлось в г. Херсон, где 10 июня, во время дежурства на пляже "Южный" в Гидропарке, спасатели обнаружили двух тонущих людей. Как выяснилось, подросток неудачно нырнул, спрыгнув с ограждения моста, и начал тонуть. Ему на помощь бросился 25-летний парень, однако подросток с перепугу начал и его тянуть под воду. В результате уже спасатели вытащили обоих из воды.

В Киевской области 9 июня поступило сообщение от дежурного Национальной полиции о том, что на канале Киевского водохранилища, вблизи села Ровжи Пирновской сельской общины, утонул парень 2003 года рождения. Чрезвычайники прибыли на место происшествия и подняли из обводного канала тело погибшего ребенка.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

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