Киевлянин пытался вырастить клубнику и обрушил балкон

Спасатели демонтировали конструкцию.

Киевлянин пытался вырастить клубнику и обрушил балкон
Фото: КМДА

В Киеве на улице Архитектора Вербицкого на шестом этаже девятиэтажки обрушился балкон по вине жителя, который решил организовать на балконе огород и выращивать там клубнику.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Спасатели КАРС "Киевская служба спасения» и Главного управления ГСЧС в г. Киеве оперативно провели демонтаж опасных самодельных пристроек и разрушенной крыши балкона в многоэтажном доме на улице Архитектора Вербицкого (Дарницкий район). Специалисты привлекли специальную пожарно-спасательную технику и оборудование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что балкон обвалился из-за прикрепленных к нему тросов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей: хозяин квартиры развел на балконе целый город, выращивал клубнику. Потолок не выдержал веса почти 1 тонны грунта, наполняющего сплошную "грядку". Никто из соседей и прохожих не пострадал.

Фото: kyivcity.gov.ua

"К сожалению, мы еще раз стали свидетелями того, что чрезвычайные события и ситуации в нашем городе случаются из-за человеческого фактора. Кто-то проводит опасные ремонтные работы в своих домах или обустраивает на балконах опасные и ненадежные конструкции и пристройки. Обращаюсь к киевлянам с просьбой быть ответственными владельцами имущества. Не создавайте предпосылок для возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих вашей безопасности и безопасности других", - отметил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, 18 апреля в Шевченковском районе Киева обвалился балкон.

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