На выходных в Украине будет работать уже 51 центр вакцинации от COVID-19

Прививки будут делать в 15 областях и Киеве.

На выходных 12-13 июня количество центров вакцинации против COVID-19 увеличится до 51. Они будут работать в 15 областях Украины и Киеве .

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Прививки будут делать гражданам, записавшимся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр МЗ.

Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Название населенного пункта На базе какого помещения будет организован центр вакцинации населения График работы центра на выходные г.Львов стадион "Арена "Львов" 12.06 и 13.06.21 с 9.30 ч. до 19.00 ч. г.Львов ТЦ "Форум Львов" (г. Львов, ул. Под дубом, 7В) 12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 15.00 ч. г.Львов Центр Довженко (Сыхов) (г.Львов, пр. Красной Калины, 81) 12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 15.00 ч. г.Дрогобыч Районный дом культуры (г.Дрогобыч, ул. 22 января, 26) 12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 17.00 ч. г. Трускавец Поликлиническое отделение КНП "Трускавецкая ГБ" (Трускавец, ул. Данилишиных, 62) 12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 15.00 ч. г.Стрый Стрыйская СШ №5 (Стрый, ул. Шевченко, 18) 12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 16.00 ч. г. Червоноград ЦПМСП Червонограда (Червоноград, ул. Ивасюка, 8) 12.06 и 13.06.21 с 08.30 ч. до 16.00 ч. г. Новояворовск Дворец культуры "Кристалл", г. Новояворовск, ул. Шевченко, 1 12.06 и 13.06 с 9:00 ч. до 15:00 ч. г.Тернополь Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко 9.00 - 16.00 г.Киев Международный выставочный центр 10:00-18:00 (запись на вакцинацию проводится до 17:30) г.Одесса ТЦ Мегадом (ул. Толбухина, 135) 13.06. (9.00 -17.00) г.Одесса ТЦ Семья (вул. Семена Палия, 93 А) 13.06 (9.00 -17.00) г.Одесса Fontan Sky Center: Семафорный переулок, 4, 13.06 (9.00 -17.00) г.Одесса ТРЦ Ривьера (Южная дорога, 101 А, 2 этаж) 13.06 (10.00 -18.00) г.Балта Балтский центр занятости (ул. Ломоносова, 193А) 12.06. (9.00-17.00) и 13.06. (9.00-17.00) г. Черноморск Дворец спорта "Юность" (проспект Мира, 20) 13.06 (9.00 -18.00) г.Измаил СШ, №9, ул. Ивана Франко, д.8 12.06. (9.00-18.00) и 13.06. (9.00-18.00) г. Полтава Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого: г. Полтава, проспект Первомайский, 5 9.00 - 18-00 г. Кременчуг Кременчугский лицей № 11 "Гарант" Кременчугского городского совета Полтавская область, Кременчугский район, г. Кременчуг, ул. Первомайская, 53 9.00-17.00 г. Лубны Кинотеатр "Киевская Русь" Полтавская область, г. Лубны, проспект Владимирский, 16 9.00-17.00 г. Миргород Дом культуры Миргородского городского совета, Полтавская область, город Миргород, улица Гоголя, 141/1 9.00-17.00 г. Горишние Плавни Административное обособленное подразделение ЗАО "Горно-обогатительный комбинат" Полтавская область, г. Горишние Плавни 9.00-17.00 г. Ровно Коммунальное предприятие "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр имени Виктора Полищука" Ровенского областного совета, город Ровно, ул. 16 Июля, дом 36 9:00-18:00 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 1" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. Столярова, 12 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 2" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, просп. Богдана Хмельницкого, 19, с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 3" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. Паникахи, 53 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 4" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. Ламана, 4 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 5" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. Б. Диевская, 111 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 6" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. Караваева, 68 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 7" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. Краснопольская, 6б с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 8" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. С.Ковалевской, 53 А с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 9" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. Батумская, 13 А, с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 10" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. 20-летия Победы, 12 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 11" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. Высоцкого, 2 А с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021 г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 12" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г. Днепр, ул. Футбольная, 12 с 10-00 до 15-00 12.06.2021; с 10-00 до 15-00 13.06.2021 г. Кривой Рог КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 5" КГС Амбулатория общей практики семейной медицины №1 ул. Святогеоргиевская, 8 е 9.00-15.00 Черновцы Ул. Героев Майдана, д. 5 10.00-17.00, суббота, воскресенье Черновцы Ул. Калиновская, 13а 10.00-16.00, суббота г.Херсон Специализированная школа № 56, ул 49 Гвардейской дивизии, 9 10.00-17.00 суббота, воскресенье г.Херсон ЗАО «ТРЦ «Фабрика», ул. Залаэгерсег, 18 10.00-17.00 суббота, воскресенье г.Херсон Херсонский общеобразовательный учебно-воспитательный комплекс № 11 10.00-17.00 суббота, воскресенье г. Житомир СШ 6, ул. Короленко, 7, г. Житомир 8:00-20:00 12.06.-13.06.21 г.Хмельницький ТРЦ "Подолье-Центр" 10.00-16.00 г. Черкассы Черкасский городской дом культуры им. Кулика, ул. Благовестная, 170/1 09.00-16.00 г. Каменец-Подольский Дом офицеров 9.00-16.00 г. Бровары Спортивный комплекс "Манеж" г. Бровары, ул. Гагарина, 24 б 8.00 - 20.00 г. Белая Церковь амбулатория КНП СМР "Центр первичной медико-санитарной помощи №2" ул. Шевченко, 69 г. Белая Церковь г. Винница "Экспоцентр", ул. Соборная, 68. г. Винница 09.00- 16.00 г. Кропивницкий Центральноукраинский государственный педагогический университет им. Винниченко, санаторий-профилакторий, проспект Студенческий, 19 09.00- 15.00 г. Харьков ПАО "Банк Восток", г. Харьков, ул. Сумская, 56 09:00-18:00

Напомним, в минувшие выходные в центрах вакцинации, работавших только в 10 городах, прививки получили почти 65 тысяч человек.