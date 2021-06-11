На выходных в Украине будет работать уже 51 центр вакцинации от COVID-19
Прививки будут делать в 15 областях и Киеве.
На выходных 12-13 июня количество центров вакцинации против COVID-19 увеличится до 51. Они будут работать в 15 областях Украины и Киеве.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Прививки будут делать гражданам, записавшимся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр МЗ.
Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.
|Название населенного пункта
|На базе какого помещения будет организован центр вакцинации населения
|График работы центра на выходные
|г.Львов
|стадион "Арена "Львов"
|12.06 и 13.06.21 с 9.30 ч. до 19.00 ч.
|г.Львов
|ТЦ "Форум Львов" (г. Львов, ул. Под дубом, 7В)
|12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 15.00 ч.
|г.Львов
|Центр Довженко (Сыхов) (г.Львов, пр. Красной Калины, 81)
|12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 15.00 ч.
|г.Дрогобыч
|Районный дом культуры (г.Дрогобыч, ул. 22 января, 26)
|12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 17.00 ч.
|г. Трускавец
|Поликлиническое отделение КНП "Трускавецкая ГБ" (Трускавец, ул. Данилишиных, 62)
|12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 15.00 ч.
|г.Стрый
|Стрыйская СШ №5 (Стрый, ул. Шевченко, 18)
|12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 16.00 ч.
|г. Червоноград
|ЦПМСП Червонограда (Червоноград, ул. Ивасюка, 8)
|12.06 и 13.06.21 с 08.30 ч. до 16.00 ч.
|г. Новояворовск
|Дворец культуры "Кристалл", г. Новояворовск, ул. Шевченко, 1
|12.06 и 13.06 с 9:00 ч. до 15:00 ч.
|г.Тернополь
|Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко
|9.00 - 16.00
|г.Киев
|Международный выставочный центр
|10:00-18:00 (запись на вакцинацию проводится до 17:30)
|г.Одесса
|ТЦ Мегадом (ул. Толбухина, 135)
|13.06. (9.00 -17.00)
|г.Одесса
|ТЦ Семья (вул. Семена Палия, 93 А)
|13.06 (9.00 -17.00)
|г.Одесса
|Fontan Sky Center: Семафорный переулок, 4,
|13.06 (9.00 -17.00)
|г.Одесса
|ТРЦ Ривьера (Южная дорога, 101 А, 2 этаж)
|13.06 (10.00 -18.00)
|г.Балта
|Балтский центр занятости (ул. Ломоносова, 193А)
|12.06. (9.00-17.00) и 13.06. (9.00-17.00)
|г. Черноморск
|Дворец спорта "Юность" (проспект Мира, 20)
|13.06 (9.00 -18.00)
|г.Измаил
|СШ, №9, ул. Ивана Франко, д.8
|12.06. (9.00-18.00) и 13.06. (9.00-18.00)
|г. Полтава
|Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого: г. Полтава, проспект Первомайский, 5
|9.00 - 18-00
|г. Кременчуг
|Кременчугский лицей № 11 "Гарант" Кременчугского городского совета Полтавская область, Кременчугский район, г. Кременчуг, ул. Первомайская, 53
|9.00-17.00
|г. Лубны
|Кинотеатр "Киевская Русь" Полтавская область, г. Лубны, проспект Владимирский, 16
|9.00-17.00
|г. Миргород
|Дом культуры Миргородского городского совета, Полтавская область, город Миргород, улица Гоголя, 141/1
|9.00-17.00
|г. Горишние Плавни
|Административное обособленное подразделение ЗАО "Горно-обогатительный комбинат" Полтавская область, г. Горишние Плавни
|9.00-17.00
|г. Ровно
|Коммунальное предприятие "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр имени Виктора Полищука" Ровенского областного совета, город Ровно, ул. 16 Июля, дом 36
|9:00-18:00
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 1" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. Столярова, 12
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 2" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, просп. Богдана Хмельницкого, 19,
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 3" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. Паникахи, 53
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 4" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. Ламана, 4
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 5" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. Б. Диевская, 111
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 6" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. Караваева, 68
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 7" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. Краснопольская, 6б
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 8" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. С.Ковалевской, 53 А
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 9" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. Батумская, 13 А,
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 10" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. 20-летия Победы, 12
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 11" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. Высоцкого, 2 А
|с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
|г. Днепр
|КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 12" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепр, ул. Футбольная, 12
|с 10-00 до 15-00 12.06.2021; с 10-00 до 15-00 13.06.2021
|г. Кривой Рог
|КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 5" КГС Амбулатория общей практики семейной медицины №1 ул. Святогеоргиевская, 8 е
|9.00-15.00
|Черновцы
|Ул. Героев Майдана, д. 5
|10.00-17.00, суббота, воскресенье
|Черновцы
|Ул. Калиновская, 13а
|10.00-16.00, суббота
|г.Херсон
|Специализированная школа № 56, ул 49 Гвардейской дивизии, 9
|10.00-17.00 суббота, воскресенье
|г.Херсон
|ЗАО «ТРЦ «Фабрика», ул. Залаэгерсег, 18
|10.00-17.00 суббота, воскресенье
|г.Херсон
|Херсонский общеобразовательный учебно-воспитательный комплекс № 11
|10.00-17.00 суббота, воскресенье
|г. Житомир
|СШ 6, ул. Короленко, 7, г. Житомир
|8:00-20:00 12.06.-13.06.21
|г.Хмельницький
|ТРЦ "Подолье-Центр"
|10.00-16.00
|г. Черкассы
|Черкасский городской дом культуры им. Кулика, ул. Благовестная, 170/1
|09.00-16.00
|г. Каменец-Подольский
|Дом офицеров
|9.00-16.00
|г. Бровары
|Спортивный комплекс "Манеж" г. Бровары, ул. Гагарина, 24 б
|8.00 - 20.00
|г. Белая Церковь
|амбулатория КНП СМР "Центр первичной медико-санитарной помощи №2" ул. Шевченко, 69
|г. Белая Церковь
|г. Винница
|"Экспоцентр", ул. Соборная, 68. г. Винница
|09.00- 16.00
|г. Кропивницкий
|Центральноукраинский государственный педагогический университет им. Винниченко, санаторий-профилакторий, проспект Студенческий, 19
|09.00- 15.00
|г. Харьков
|ПАО "Банк Восток", г. Харьков, ул. Сумская, 56
|09:00-18:00
Напомним, в минувшие выходные в центрах вакцинации, работавших только в 10 городах, прививки получили почти 65 тысяч человек.