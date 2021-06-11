На выходных в Украине будет работать уже 51 центр вакцинации от COVID-19

Прививки будут делать в 15 областях и Киеве.

На выходных в Украине будет работать уже 51 центр вакцинации от COVID-19
Фото: КМДА

На выходных 12-13 июня количество центров вакцинации против COVID-19 увеличится до 51. Они будут работать в 15 областях Украины и Киеве.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Прививки будут делать гражданам, записавшимся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр МЗ.

Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Название населенного пункта На базе какого помещения будет организован центр вакцинации населения График работы центра на выходные
г.Львов стадион "Арена "Львов" 12.06 и 13.06.21 с 9.30 ч. до 19.00 ч.
г.Львов ТЦ "Форум Львов" (г. Львов, ул. Под дубом, 7В) 12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 15.00 ч.
г.Львов Центр Довженко (Сыхов) (г.Львов, пр. Красной Калины, 81) 12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 15.00 ч.
г.Дрогобыч Районный дом культуры (г.Дрогобыч, ул. 22 января, 26) 12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 17.00 ч.
г. Трускавец Поликлиническое отделение КНП "Трускавецкая ГБ" (Трускавец, ул. Данилишиных, 62) 12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 15.00 ч.
г.Стрый Стрыйская СШ №5 (Стрый, ул. Шевченко, 18) 12.06 и 13.06.21 с 10.00 ч. до 16.00 ч.
г. Червоноград ЦПМСП Червонограда (Червоноград, ул. Ивасюка, 8) 12.06 и 13.06.21 с 08.30 ч. до 16.00 ч.
г. Новояворовск Дворец культуры "Кристалл", г. Новояворовск, ул. Шевченко, 1 12.06 и 13.06 с 9:00 ч. до 15:00 ч.
г.Тернополь Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко 9.00 - 16.00
г.Киев Международный выставочный центр 10:00-18:00 (запись на вакцинацию проводится до 17:30)
г.Одесса ТЦ Мегадом (ул. Толбухина, 135) 13.06. (9.00 -17.00)
г.Одесса ТЦ Семья (вул. Семена Палия, 93 А) 13.06 (9.00 -17.00)
г.Одесса Fontan Sky Center: Семафорный переулок, 4, 13.06 (9.00 -17.00)
г.Одесса ТРЦ Ривьера (Южная дорога, 101 А, 2 этаж) 13.06 (10.00 -18.00)
г.Балта Балтский центр занятости (ул. Ломоносова, 193А) 12.06. (9.00-17.00) и 13.06. (9.00-17.00)
г. Черноморск Дворец спорта "Юность" (проспект Мира, 20) 13.06 (9.00 -18.00)
г.Измаил СШ, №9, ул. Ивана Франко, д.8 12.06. (9.00-18.00) и 13.06. (9.00-18.00)
г. Полтава Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого: г. Полтава, проспект Первомайский, 5 9.00 - 18-00
г. Кременчуг Кременчугский лицей № 11 "Гарант" Кременчугского городского совета Полтавская область, Кременчугский район, г. Кременчуг, ул. Первомайская, 53 9.00-17.00
г. Лубны Кинотеатр "Киевская Русь" Полтавская область, г. Лубны, проспект Владимирский, 16 9.00-17.00
г. Миргород Дом культуры Миргородского городского совета, Полтавская область, город Миргород, улица Гоголя, 141/1 9.00-17.00
г. Горишние Плавни Административное обособленное подразделение ЗАО "Горно-обогатительный комбинат" Полтавская область, г. Горишние Плавни 9.00-17.00
г. Ровно Коммунальное предприятие "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр имени Виктора Полищука" Ровенского областного совета, город Ровно, ул. 16 Июля, дом 36 9:00-18:00
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 1" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. Столярова, 12

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 2" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, просп. Богдана Хмельницкого, 19,

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 3" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. Паникахи, 53

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 4" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. Ламана, 4

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 5" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. Б. Диевская, 111

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 6" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. Караваева, 68

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 7" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. Краснопольская, 6б

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 8" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. С.Ковалевской, 53 А

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 9" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. Батумская, 13 А,

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 10" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. 20-летия Победы, 12

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 11" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. Высоцкого, 2 А

 с 10-00 до 17-00 12.06.2021; с 10-00 до 16-00 13.06.2021
г. Днепр КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПРОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 12" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

г. Днепр, ул. Футбольная, 12

 с 10-00 до 15-00 12.06.2021; с 10-00 до 15-00 13.06.2021
г. Кривой Рог КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 5" КГС Амбулатория общей практики семейной медицины №1 ул. Святогеоргиевская, 8 е 9.00-15.00
Черновцы Ул. Героев Майдана, д. 5 10.00-17.00, суббота, воскресенье
Черновцы Ул. Калиновская, 13а 10.00-16.00, суббота
г.Херсон Специализированная школа № 56, ул 49 Гвардейской дивизии, 9 10.00-17.00 суббота, воскресенье
г.Херсон ЗАО «ТРЦ «Фабрика», ул. Залаэгерсег, 18 10.00-17.00 суббота, воскресенье
г.Херсон Херсонский общеобразовательный учебно-воспитательный комплекс № 11 10.00-17.00 суббота, воскресенье
г. Житомир СШ 6, ул. Короленко, 7, г. Житомир 8:00-20:00 12.06.-13.06.21
г.Хмельницький ТРЦ "Подолье-Центр" 10.00-16.00
г. Черкассы Черкасский городской дом культуры им. Кулика, ул. Благовестная, 170/1 09.00-16.00
г. Каменец-Подольский Дом офицеров 9.00-16.00
г. Бровары Спортивный комплекс "Манеж" г. Бровары, ул. Гагарина, 24 б 8.00 - 20.00
г. Белая Церковь амбулатория КНП СМР "Центр первичной медико-санитарной помощи №2" ул. Шевченко, 69
г. Белая Церковь
г. Винница "Экспоцентр", ул. Соборная, 68. г. Винница 09.00- 16.00
г. Кропивницкий Центральноукраинский государственный педагогический университет им. Винниченко, санаторий-профилакторий, проспект Студенческий, 19 09.00- 15.00
г. Харьков ПАО "Банк Восток", г. Харьков, ул. Сумская, 56 09:00-18:00

Напомним, в минувшие выходные в центрах вакцинации, работавших только в 10 городах, прививки получили почти 65 тысяч человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ и Центральное следственное бюро полиции Польши разоблачили нарколабораторию
Трех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - ДенисоваТрех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - Денисова
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношенияДженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношения
Дженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена АффлекаДженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена Аффлека
Мишель Андраде рассказала, сколько ей платит ПотапМишель Андраде рассказала, сколько ей платит Потап
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине обнаружили 1 785 новых случаев ковида, выздоровели 6 513 человекЗа сутки в Украине обнаружили 1 785 новых случаев ковида, выздоровели 6 513 человек
На следующих выходных в Украине будет работать более 30 центров массовой вакцинацииНа следующих выходных в Украине будет работать более 30 центров массовой вакцинации
В Украине за сутки обнаружили 1 385 новых случаев ковидаВ Украине за сутки обнаружили 1 385 новых случаев ковида
В Киеве зафиксировали самое большое с середины мая суточное количество случаев COVID-19В Киеве зафиксировали самое большое с середины мая суточное количество случаев COVID-19
За сутки в Украине обнаружили 1 602 новых заражения коронавирусомЗа сутки в Украине обнаружили 1 602 новых заражения коронавирусом
СБУ и Центральное следственное бюро полиции Польши разоблачили нарколабораторию
За сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев ковида
За сутки в Украине меньше тысячи случаев коронавируса, Закарпатье - без новых больныхЗа сутки в Украине меньше тысячи случаев коронавируса, Закарпатье - без новых больных
За сутки в Украине - 1897 случаев коронавирусаЗа сутки в Украине - 1897 случаев коронавируса
Минздрав: из-за ношения маски у вас не будет нехватки кислорода и отравления углекислым газомМинздрав: из-за ношения маски у вас не будет нехватки кислорода и отравления углекислым газом
Последние новости
Подгружаем последние новости