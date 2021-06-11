Премьера украинского мультфильма состоится на Шанхайском международном кинофестивале

Лента "Ненужные вещи" создана по мотивам рассказа Роберта Шекли.

Мировая премьера анимационной ленты Дмитрия Лисенбарта "Ненужные вещи" состоится на Шанхайском международном кинофестивале.

Фото: usfa.gov.ua

Созданный при поддержке Госкино анимационный короткометражный фильм-дебют режиссера по мотивам рассказа Роберта Шекли "Лавка старинных диковин" отобран в основную конкурсную программу 24-го Шанхайского международного кинофестиваля, который входит в число кинофестивалей класса А, сообщила пресс-служба Госкино.

Кинопроект анимационного фильма стал одним из победителей 12-го конкурсного отбора Госкино.

Режиссер ленты - Дмитрий Лисенбарт, авторы сценария - Дмитрий Лисенбарт и Андрей Рушковский, художник-постановщик - Дмитрий Кривонос, продюсер - Виталий Хало, кинокомпания "Маркус Фильм".

Фото: usfa.gov.ua

Фото: usfa.gov.ua

Шанхайский международный кинофестиваль (Shanghai International Film Festival) - крупнейший кинофестиваль Китая, который ежегодно период с 1993 года проводится в городе Шанхае. 24-й Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 11 по 20 июня 2021 года.

Параллельно с премьерой ленты на кинофестивале в Шанхае "Ненужные вещи" покажут также в Испании. Лента отобрана в официальную программу 49-го Международного кинофестиваля в городе Уэске, Испания (Huesca International Film Festival), который пройдет с 11 по 19 июня 2021 года. Фестиваль является квалификационным на премию "Оскар" в категории короткометражных фильмов.

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