Премьера украинского мультфильма состоится на Шанхайском международном кинофестивале

Мировая премьера анимационной ленты Дмитрия Лисенбарта "Ненужные вещи" состоится на Шанхайском международном кинофестивале.

Фото: usfa.gov.ua

Созданный при поддержке Госкино анимационный короткометражный фильм-дебют режиссера по мотивам рассказа Роберта Шекли "Лавка старинных диковин" отобран в основную конкурсную программу 24-го Шанхайского международного кинофестиваля, который входит в число кинофестивалей класса А, сообщила пресс-служба Госкино.

Кинопроект анимационного фильма стал одним из победителей 12-го конкурсного отбора Госкино.

Режиссер ленты - Дмитрий Лисенбарт, авторы сценария - Дмитрий Лисенбарт и Андрей Рушковский, художник-постановщик - Дмитрий Кривонос, продюсер - Виталий Хало, кинокомпания "Маркус Фильм".

Фото: usfa.gov.ua

Фото: usfa.gov.ua

Шанхайский международный кинофестиваль (Shanghai International Film Festival) - крупнейший кинофестиваль Китая, который ежегодно период с 1993 года проводится в городе Шанхае. 24-й Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 11 по 20 июня 2021 года.