На Львовщине задержали священника, который торговал оружием на Волыни

На таком "промысле" мужчина попался уже в третий раз.

Волынские полицейские задержали во Львовской области священника, который занимался незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. Таким видом "промысла" мужчина занимался не впервые, сообщают в пресс-службе полиции Волынской области.

Несколько месяцев назад волынские оперативники получили информацию, что житель Львовской области продает переделанное оружие и боеприпасы.

"Умелец покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и реализовывал через почту. При этом собственных контактов он не давал, что несколько усложнило оперативникам задачу быстро выйти на его след", - говорится в сообщении.

Как сообщила волынская милиция, продавцом оружия оказался 47-летний священнослужитель одного из сел Львовской области. Правоохранители провели закупку под прикрытием, а затем и задержали злоумышленника.

По информации ZAXID.NET, задержанным за торговлю оружием является 49-летний Вячеслав Коновалов из села Бортятин Мостиского района. Перед этим его уже дважды задерживали, однако после первого раза освободили от ответственности, присудив условное наказание, а второе дело до сих пор рассматривается в суде.

За незаконное обращение с оружием псевдосвященнику грозит до семи лет лишения свободы.

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