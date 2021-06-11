Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в одесском суде, посадили на два года

Граната была ненастоящей.

?Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в одесском суде, посадили на два года
Фото: Думская

Приморский районный суд Одессы 8 июня вынес приговор мужчине, который в феврале 2020 года во время судебного разбирательства угрожал взорвать себя гранатой.

Об этом сообщается в судебном реестре.

Мужчину уже несколько лет судят по обвинению в убийстве гражданина Израиля.

28 февраля 2020 года во время очередного заседания в Приморском райсуде арестант достал из полиэтиленового пакета металлический предмет, внешне похожий на ручную осколочную гранату, и сказал присутствующим, что устроит взрыв.

Граната была ложной, поэтому мужчину судили по ч. 1 ст. 259 УК Украины - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва.

Обвиняемый признал вину, объяснив свои действия желанием привлечь внимание общественности.

"Мужчина проходит подозреваемым в убийстве. Он сообщил, что не причастен к указанному преступлению, требует освободить его из-под стражи и отпустить домой. Сообщил, что три года не видел семью и очень хочет увидеть свою жену", - рассказывал в тот день начальник областной полиции Олег Бех.

В зале во время рассмотрения находились двое судей, которые фактически оказались в заложниках у мужчины. Поэтому сначала инцидент расследовался по ст. 379 УК (посягательство на жизнь судьи), затем обвинение смягчили.

Суд, рассмотрев обстоятельства дела, назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы.

Приговор по уголовному делу об убийстве гражданина Израиля до сих пор не рассмотрели.

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