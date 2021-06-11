Дженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена Аффлека

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека развиваются довольно стремительно. Актриса бросилась в омут с головой в новые отношения почти сразу после того, как расторгла помолвку с американским бейсболистом. Звезда вернулась к своему бывшему, ради которого идет теперь на серьезные перемены в жизни.

По информации E! News, Дженнифер Лопес официально переезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать все сначала с Беном Аффлеком. Сообщается, что артистка отменила аренду роскошной виллы в Майами, где она с бывшим провела романтический отпуск, и готовится к переезду вместе со своими 13-летними близнецами. Джей Ло идет на серьезные перемены в жизни и готова переехать с Восточного на Западное побережье и сделать Калифорнию своим домом.

"Этим летом она будет жить между Лос-Анджелесом и Хэмптоном, но Лос-Анджелес будет основным местом ее жительства, — отметил источник. – Она уже подыскивает школу для своих детей на новый учебный год осенью"

Судя по всему, Дженнифер Лопес готова сделать все ради отношений с Беном Аффлеком, с которым она была помолвлена почти 20 лет назад, но их отношения развалились из-за постоянного внимания публики.

"Дженнифер воодушевлена тем, что все начнется с чистого листа и продолжит строить отношения с Беном. Скоро они будут жить вместе в Лос-Анджелесе", — говорит инсайдер.

Если кому-то такое решение может показаться поспешным, то только не друзьям звездной пары, которые отмечают, что Джей Ло и Бен безумно влюблены. Они стремятся как можно больше проводить времени вместе, потому что им хорошо друг с другом.

Напомним, бывшая жена Бена Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер, отреагировала на его роман с Джей Ло.