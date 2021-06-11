Экс-сотрудница научного института украла опасный штамм птичьего вируса

Женщине сообщили о подозрении.

Экс-сотрудница научного института украла опасный штамм птичьего вируса
Фото: gp.gov.ua

Прокуратура Киева сообщила о подозрении экс-заведующей сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ.

Отмечается, что женщина вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы.

"Чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. То есть она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть вновь созданного материала присваивала. Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в холодильнике, где они были обнаружены при обыске. Своими действиями бывшая работница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов", - отметили в Офисе генпрокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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