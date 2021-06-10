В Покрове пьяный мужчина задушил ребенка из-за ссоры с матерью

Задержанному грозит пожизненное заключение.

Фото: dp.npu.gov.ua

Национальная полиция раскрыла убийство 8-летнего ребенка, которое произошло 2 июня в городе Покров.

На сайте полиции сообщается, что информация об исчезновении ребенка поступила от его матери только 6 июня. Она рассказала, что за несколько дней перед тем сын пошел гулять на детскую площадку и не вернулся.

8 июня с помощью служебной собаки тело ребенка нашли в канализационном коллекторе.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Через два дня полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве.

Следствие установило, что 2 июня между мужчиной, который был пьян, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, человек отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе.

33-летнему задержанному мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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