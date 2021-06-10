Трех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - Денисова

У одного - травма головы, у другого нет обеих ног, третий - передвигается ползком.

Трех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - Денисова
Фото: facebook.com/backumenty

На одном из одесских кладбищ обнаружили трех мужчин с инвалидностью. Они утверждали, что их вывезли туда из Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Мужчины с инвалидностью: у одного - травма головы, у другого нет обеих ног, третий - передвигается ползком.

Сообщение об этом в СМИ во время мониторинга обнаружила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсман отметила, что в настоящее время всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства. Туда для установления всех обстоятельств срочно выехал региональный представитель уполномоченного по правам человека.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Во время разговора с руководителем центра удалось выяснить, что 4 июня около 16:30 к ним на "скорой" доставили троих мужчин. Один из них подтвердил, что они действительно находились на лечении в Одесском областном медцентре психического здоровья.

"В указанном заведении моему представителю подтвердили, что найденные мужчины - их пациенты, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению. И объяснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительную госпитализацию. Кроме того , все трое не были признаны судом недееспособными. Больные имели возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако, как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 км, в медучреждении не объяснили", - сообщила Людмила Денисова.

По данному факту одесской полицией начато досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК - "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни".

Денисова обратилась к главе Национальной полиции с требованием объективного и беспристрастного расследования этого случая и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении прав упомянутых граждан.

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