За сутки в Украине обнаружили 1 785 новых случаев ковида, выздоровели 6 513 человек

Госпитализированы 741 человек, 97 пациентов умерли от осложнений болезни.

За сутки в Украине обнаружили 1 785 новых случаев ковида, выздоровели 6 513 человек
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

В течение среды, 9 июня, в Украине обнаружили 1 785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - 77 детей и 73 медработника.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки от ковида выздоровели 6 513 человек, госпитализированы 741 человек, 97 пациентов умерли от осложнений болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 216 случаев;
  • Винницкая область - 54 случая;
  • Волынская область - 63 случая;
  • Днепропетровская область - 119 случаев;
  • Донецкая область - 63 случая;
  • Житомирская область - 68 случаев;
  • Закарпатская область - 26 случаев;
  • Запорожская область - 33 случая;
  • Ивано-Франковская область - 44 случая;
  • Киевская область - 102 случая;
  • Кировоградская область - 17 случаев;
  • Луганская область - 27 случаев;
  • Львовская область - 128 случаев;
  • Николаевская область - 53 случая;
  • Одесская область - 63 случая;
  • Полтавская область - 75 случаев;
  • Ровенская область - 88 случаев;
  • Сумская область - 63 случая;
  • Тернопольская область - 42 случая;
  • Харьковская область - 128 случаев;
  • Херсонская область - 67 случаев;
  • Хмельницкая область - 59 случаев;
  • Черкасская область - 70 случаев;
  • Черновицкая область - 27 случаев;
  • Черниговская область - 90 случаев.

За все время пандемии в Украине ковидом заболели 2 219 824 человека, выздоровели 2 115 197 человек, 51 507 - умерли.

Напомним, вчера вся Украина перешла в "зеленую" карантинную зону. Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, Кабинет министров продлит карантин до конца лета. Ограничения будут смягчать, но до конца не отменят.

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