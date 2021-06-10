За сутки в Украине обнаружили 1 785 новых случаев ковида, выздоровели 6 513 человек

Госпитализированы 741 человек, 97 пациентов умерли от осложнений болезни.

В течение среды, 9 июня, в Украине обнаружили 1 785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - 77 детей и 73 медработника.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки от ковида выздоровели 6 513 человек, госпитализированы 741 человек, 97 пациентов умерли от осложнений болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 216 случаев;

- 216 случаев; Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 63 случая;

Днепропетровская область - 119 случаев;

Донецкая область - 63 случая;

Житомирская область - 68 случаев;

Закарпатская область - 26 случаев;

Запорожская область - 33 случая;

Ивано-Франковская область - 44 случая;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 17 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Львовская область - 128 случаев;

Николаевская область - 53 случая;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 75 случаев;

Ровенская область - 88 случаев;

Сумская область - 63 случая;

Тернопольская область - 42 случая;

Харьковская область - 128 случаев;

Херсонская область - 67 случаев;

Хмельницкая область - 59 случаев;

Черкасская область - 70 случаев;

Черновицкая область - 27 случаев;

Черниговская область - 90 случаев.

За все время пандемии в Украине ковидом заболели 2 219 824 человека, выздоровели 2 115 197 человек, 51 507 - умерли.

Напомним, вчера вся Украина перешла в "зеленую" карантинную зону. Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, Кабинет министров продлит карантин до конца лета. Ограничения будут смягчать, но до конца не отменят.