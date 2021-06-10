За сутки в Украине обнаружили 1 785 новых случаев ковида, выздоровели 6 513 человек
Госпитализированы 741 человек, 97 пациентов умерли от осложнений болезни.
В течение среды, 9 июня, в Украине обнаружили 1 785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - 77 детей и 73 медработника.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
За минувшие сутки от ковида выздоровели 6 513 человек, госпитализированы 741 человек, 97 пациентов умерли от осложнений болезни.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 216 случаев;
- Винницкая область - 54 случая;
- Волынская область - 63 случая;
- Днепропетровская область - 119 случаев;
- Донецкая область - 63 случая;
- Житомирская область - 68 случаев;
- Закарпатская область - 26 случаев;
- Запорожская область - 33 случая;
- Ивано-Франковская область - 44 случая;
- Киевская область - 102 случая;
- Кировоградская область - 17 случаев;
- Луганская область - 27 случаев;
- Львовская область - 128 случаев;
- Николаевская область - 53 случая;
- Одесская область - 63 случая;
- Полтавская область - 75 случаев;
- Ровенская область - 88 случаев;
- Сумская область - 63 случая;
- Тернопольская область - 42 случая;
- Харьковская область - 128 случаев;
- Херсонская область - 67 случаев;
- Хмельницкая область - 59 случаев;
- Черкасская область - 70 случаев;
- Черновицкая область - 27 случаев;
- Черниговская область - 90 случаев.
За все время пандемии в Украине ковидом заболели 2 219 824 человека, выздоровели 2 115 197 человек, 51 507 - умерли.
Напомним, вчера вся Украина перешла в "зеленую" карантинную зону. Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, Кабинет министров продлит карантин до конца лета. Ограничения будут смягчать, но до конца не отменят.