В Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатой

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Полицейские Харькова задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатой Ф-1. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"9 июня в 17:47 в полицию поступило сообщение о том, что на детской площадке возле одного из домов по улице Руслана Плоходько находится человек с предметом, похожим на гранату. На место происшествия были направлены экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа ... Менее чем за полчаса полицейские установили местонахождение гражданина в подъезде дома на улице Салтовское шоссе".

Правонарушителем оказался 27-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра работники полиции изъяли у него предмет, который, по выводам специалистов, оказался боевой гранатой Ф-1. Боеприпас вместе с запалом удалены. Мужчину задержали и доставили в Харьковское районное управление полиции.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления.

Напомним, накануне в одном из районов Харькова подорвали гранату. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних юношей.