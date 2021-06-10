В столичном Гидропарке нашли противотанковую мину

Боеприпас обнаружили в Днепре под Венецианским мостом.

Фото: ГСЧС

Водолазы-саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям достали противотанковую мину в столичном Гидропарке.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" при проверке акватории р. Днепр под Венецианским мостом увидели в воде предмет, похожий на боеприпас, и сообщили спасателям.

"Для того, чтобы минимизировать возможные риски, спасатели начали работы сегодня утром 9 июня в 6:00. С помощью подводных металлоискателей водолазы - саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62", - сказано в сообщении.

Взрывоопасный предмет подняли на поверхность и передали пиротехническому расчету для дальнейшей транспортировки и уничтожения.

Ранее в Днепропетровской области обнаружили почти четыре сотни противотанковых мин времен Второй мировой.