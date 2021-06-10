В киевской многоэтажке оборвался лифт, погиб мужчина

Трагедия произошла на ул. Декабристов, 10А.

В киевской многоэтажке оборвался лифт, погиб мужчина
Фото: dsns.gov.ua

В Киеве в лифтовой шахте дома по ул. Декабристов, 10А, в Дарницком районе, обнаружили тело мужчины.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"9 июня, в 15:23 в оперативно-координационный центр Главного управления по линии службы "103" поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А, в Дарницком районе столицы в лифтовой шахте находится тело человека", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели 24-Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на уровне 1 этажа в лифтовой шахте находилось тело мужчины. Предварительно, там проводились ремонтные работы.

Спасатели достали погибшего из лифтовой шахты и передали его оперативно-следственной группе, которая и будет устанавливать обстоятельства трагического случая.

Ранее в июне в Польше вследствие аварии лифта пострадали двое украинцев.

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