В киевской многоэтажке оборвался лифт, погиб мужчина
Трагедия произошла на ул. Декабристов, 10А.
В Киеве в лифтовой шахте дома по ул. Декабристов, 10А, в Дарницком районе, обнаружили тело мужчины.
Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"9 июня, в 15:23 в оперативно-координационный центр Главного управления по линии службы "103" поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А, в Дарницком районе столицы в лифтовой шахте находится тело человека", - говорится в сообщении.
На место происшествия были направлены спасатели 24-Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на уровне 1 этажа в лифтовой шахте находилось тело мужчины. Предварительно, там проводились ремонтные работы.
Спасатели достали погибшего из лифтовой шахты и передали его оперативно-следственной группе, которая и будет устанавливать обстоятельства трагического случая.
Ранее в июне в Польше вследствие аварии лифта пострадали двое украинцев.